Büyük Birlik Partisi Seçimlerde Sahada Olacaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır." dedi.



Karabulut, ülke genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları" kapsamında Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ve Münbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusunu hedeflemesinin, ABD'nin bölgedeki asıl planını akamete uğratmayı başardığını söyledi.



ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin başta YPG/PKK tehdidi olmak üzere diğer çevresel tehlikeleri Türkiye sınırının belli bir mesafesi ötesinde tutmak ve bu zamana dek Fırat'ın doğusunda yaptıkları tüm yatırımlara zarar vermemek adına apar topar tampon bölge teklifini sahaya sürdüklerini belirten Karabulut, "Türkiye, kendi tehdit ve tehlike temizliğini bizzat yapıp kendi elleriyle tampon bölgeleri oluşturup ondan sonra masabaşı müzakere sürecine geçmelidir." ifadesini kullandı.



Karabulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 29 Ocak'ta 26. kuruluş yılını kutlayacak Büyük Birlik Partisinin zafer ve şahlanış seçimi olacağını da kaydetti.



BBP'nin her zaman devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu beyan ettiğine dikkati çeken Karabulut, şunları söyledi:



"Önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı tüm seçim çevrelerinde gerekli seçim hazırlıklarımızı büyük titizlikle yüksek motivasyonla sürdürüyoruz. Bu istikamette 7 bölgede, il, ilçe, gençlik ve kadın kuruluşlarımızla bölge toplantıları tertip ediyoruz. Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır."



Karabulut, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümünde partililerle yerel seçimlerle alakalı istişarede bulundu.

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