Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir

Transfer dedikodularının içinde en çok yer alan isimler Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır hakkında önemli kaynaktan bilgiler geldi. Radyospor'a konuk olan Fikret Yılmaz, transfer söylentileri hakkında çok net konuştu.
İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamaları:
"Galatasaray hazır gözükmedi. Büyük eksikleri var bence. Hatta Galatasaray'ın güven sorunu var. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in çok iyi futbol oynaması gerekir. Form tutması gerekir. Fenerbahçe ancak o zaman başarılı olur. Mesut'un gerçek kimliğini bulması lazım.
Burak iyi başladı ama takımı bence iyi başlayamadı. Onların çok eksikleri var. Hoca değişti ama iki önemli oyuncularını kaybettiler. O oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Mutlaka doldurmaları gerekir. Doldurmazlarsa, Lille ortada bir takım olur. Açık söylemem gerekirse, takımı çok beğendiğimi söyleyemem. Lille takım oyunuyla şampiyon oldu.
Lille, Burak'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak'ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor.
"Uğurcan Çakır, Lille'e transfer olabilir. Dünkü maçtan sonra daha hızlı olabilir. Uğurcan zaten Lille'de konuşuluyor. Burak'a da soruyorum zaten. O da 'İhtimali var' diyor.
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