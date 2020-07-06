Büyük Britanyalı Blagg, sakatlığı nedeniyle 23 yaşında sporu bıraktı

Su sporlarında atlamada mücadele eden Büyük Britanyalı Alicia Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bıraktı.

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