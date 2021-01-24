Büyük buluşmada duygusal anlar - Son Dakika

Büyük buluşmada duygusal anlar

24.01.2021 15:46
Büyük buluşmada duygusal anlar, System.String[]

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 'İbo Show'un yeni bölümüne konuk oldu. 15 yıllık küslüklerini bitiren İbrahim Tatlıses ile Ebru Yaşar, programda duygusal anlar yaşadı. Yaşar, İbo Show'a klasikleşmiş şarkısı 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş'la başlarken aynı sahneyi uzun yıllar sonra ilk kez paylaşan iki dev ses, karşılıklı gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses barışmalarının şerefine birçok şarkıda düet yaparak adeta küs kaldıkları yılların acısını çıkardı. İbrahim Tatlıses, eski sanatçısı Ebru Yaşar'ı "İdobay'ın kraliçesi... Senden güzel okuyan yoktur" sözleriyle övünce Yaşar, "Sizin gibi bir ses bir daha gelmeyecek. İyi ki aynı sahnede bulundum. Senin kadar şarkıdan anlayan yoktur. Yeni şarkılarımı sana dinletmek istiyorum" karşılığını verdi.

"ANILARIMDA O KADAR GÜZEL BİR YERE SAHİPSİN Kİ!"

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile küs oldukları yılları değerlendirirken, "Ben hayatımın en heyecanlı gecesini yaşadım. Uzun yıllar sahneye ve televizyona çıktım. Ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Belki seni 15 sene sonra göreceğim, ondan oldu. Yemin ederim sabaha kadar uyuyamadım. Üç saatlik uykuyla geldim, haberin olsun. O kadar kıymetlisin benim için... Anılarımda o kadar güzel bir yere sahipsin ki... Olabilir, insanlar birbirine küsebilir, birbirlerini kırabilir. Zaten küsmek çocuk işidir. Dürüst insanlar birbirine küser. Biraz dozunu aştık sadece, zamanı uzattık. O kötü oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kaldık " yorumunu yaptı.

Büyük buluşmada duygusal anlar

İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Büyük buluşmada duygusal anlar - Son Dakika Magazin


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