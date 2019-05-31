Büyük Çamlıca Cami Kadir Gecesinde havadan görüntülendi
1 saat önce
Büyük Çamlıca Cami Kadir Gecesinde havadan görüntülendiİSTANBUL(İHA)- Vatandaşlar Kadir Gecesinde Büyük Çamlıca Cami'ne akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: İHA
Büyük Çamlıca
Cami Kadir Gecesinde havadan görüntülendi
İSTANBUL(İHA)- Vatandaşlar Kadir Gecesinde Büyük Çamlıca Cami'ne akın etti.
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