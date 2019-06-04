Büyük Çamlıca Camii ilk bayram namazında havadan görüntülendi
1 saat önce
Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Çamlıca Camii'sine akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Çamlıca
Camii'sine akın etti. İlk Bayram namazının kılındığı Çamlıca Camii havadan görüntüledi.
Ramazan ayını sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne gitti. Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Camiinin avlusuna kadar taşan kalabalık görülürken araçlarda metrelerce trafik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
'ta bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. - İSTANBUL
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