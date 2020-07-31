Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kılındı - Son Dakika

Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kılındı

BÜYÜK Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı kılındı.

BÜYÜK Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı kılındı. Büyük Çamlıca Camii'nde Bayram Namazı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Camiye girenlerin girişte ateşi ölçüldü. Girişe yerleştirilen ısıya duyarlı ateş ölçer ile vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Camiye girişte maske kontrolü de yapıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyük Çamlıca Camii içerisinde sınırlı sayıda vatandaş alındı. Cami içerisi dolduktan sonra gelenler avluda yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:58

Kaynak: DHA

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