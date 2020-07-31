BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINDI - Son Dakika

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINDI

Büyük Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı kılındı.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINDI, System.String[]

Büyük Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı kılındı.

Büyük Çamlıca Camii'nde Bayram Namazı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Camiye girenlerin girişte ateşi ölçüldü. Girişe yerleştirilen ısıya duyarlı ateş ölçer ile vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Camiye girişte maske kontrolü de yapıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Büyük Çamlıca Camii içerisinde sınırlı sayıda vatandaş alındı. Cami içerisi dolduktan sonra gelenler avluda yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINDI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi         
09:53
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum         
08:44
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti         
23:06
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı         
22:40
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler         
22:25
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak         
20:57
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu         
19:41
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı         
19:37
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu         
19:07
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı         
16:55
Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu         
16:50
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 14:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei