Son Dakika Haberleri: Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı

12 dakika önce

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı Prof. Dr. Erbaş: " Aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim"İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı
Prof. Dr. Erbaş: " Aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim"
İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sırı binlerce kişinin kıldığı bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hutbe verdi.
Büyük Çamlıca Camii'nde kılınan ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişinin aynı anda saf tuttuğu bayram namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hutbe erdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbede bugünün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanı olduğunu söyleyerek,"Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babamızla, acı-tatlı günlerimizin ortağı, can yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret edelim.Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım.Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Yüce Rabbimizin "Müminler ancak kardeştir." ilahi fermanına uyarak aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim.Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad edelim. İslam beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenab-ı Haktan lütuf ve inayet dileyelim" dedi. Hutbenin ardından dualar edildi.
Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti! Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 08:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Çamlıca Camii'nde ilk bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]