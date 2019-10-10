Son Dakika Haberleri: Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi
Son Dakika Genel Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

8 dakika önce

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi İSTANBUL - Geride bıraktığımız gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son bilgileri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 16.

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi İSTANBUL - Geride bıraktığımız gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son bilgileri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçikler için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Binali Yıldırım harekatı değerlendirdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan 63 bin kişilik Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı için bir araya gelen cemaat sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Türk askeri için dualar etti. Fetih suresinin de okunduğu namaza yüzlerce kişinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, camii çıkışında sınır ötesinde başlayan harekatı değerlendirdi.

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

Hulusi Akar, Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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