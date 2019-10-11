Son Dakika Haberleri: Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti
Son Dakika Genel Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

1 saat önce

Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua ettiİSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dualar etti.

Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dualar etti. Camilerde harekata destek için 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' konulu hutbe okundu.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde de kararlılıkla devam ediyor. Devam eden harekat için bugün Cuma namazı için camilerde 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' konulu hutbe okutuldu. Büyük Çamlıca Camiinde Cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, harekata katılan Türk askerinin sağ salim vatanlarına dönmeleri ve harekatın başarıyla sonlaması için dualar etti.

Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

Barış Pınarı Harekatı, Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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