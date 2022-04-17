Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu - Son Dakika
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Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu

17.04.2022 17:29

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii otoparkında bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.

Olay, Büyük Çamlıca Camii otoparkında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde ilerleyen 34 VT 0286 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından alevler çıkması üzerine sürücüsü itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Otopark içerisinde otomobilden çıkan dumanlar ise paniğe neden oldu. Motor kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu
Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu
Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu
Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu

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Otomobil, Çamlıca, Üsküdar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu - Son Dakika
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