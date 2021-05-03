Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2) - Son Dakika

Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2)

03.05.2021 11:37

Büyük Çamlıca Camisi, açıldığı gün olan 3 Mayıs 2019'dan bugüne 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Büyük Çamlıca Camisi, açıldığı gün olan 3 Mayıs 2019'dan bugüne 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve 268 rakımlı Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı.

İstanbul'un siluetinin önemli bir parçası haline gelen ve mimarisiyle dikkati çeken Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden iki yıl geçti.

Yapı, cami ve külliyenin yanı sıra bünyesinde sanat galerisi, geleneksel sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonu ve büyük yer altı otoparkını barındırıyor. Ayrıca 11 bin metrekarelik bir alana kurulu İslam Medeniyetleri Müzesi'nin yapım çalışmaları da son aşamaya geldi.

Külliyenin öne çıkan özellikleri

Türkiye'nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi Türkiye'de yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul'u simgeliyor.

Büyük Çamlıca Camisi'nin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde 4,5 ton ağırlığında alem bulunuyor. Nano teknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.

Cami 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla da dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip.

Külliye bünyesinde 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, 1071 kişilik konferans salonu, 3 bin 500 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

Cami, ses, ışık, ısıtma, havalandırma ve güvenlik sistemleriyle de ön plana çıkıyor.

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Çamlıca Cami Projesi'nin ilk olarak 29 Mayıs 2012'de Çengelköy Geleneksel El Sanatları Merkezinin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatarak, açılışa kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Proje aşamasında amaçlarının Avrupa Yakası'ndaki tarihi silueti Anadolu Yakası'na taşımak olduğunu belirten Külünk, bu amaçla bölgenin topografik özelliklerini de dikkate alarak bir yarışma açtıklarını kaydetti.

Caminin 7 mart 2019'da cemaatle buluştuğunu ve ardından 3 mayıs 2019'da davetliler ve büyük bir katılımla resmi açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Külünk, "Proje aşamasında çok fazla tenkit aldık. Saygı ile karşıladıklarımızı inşaat sürecinde dikkate alıp değerlendirdik. Biz Büyük Çamlıca Camisi'nin, İstanbul'un yeni simgelerinden olacağını söylemiştik ve süreç içerisinde bunun olduğunu gördük." diye konuştu.

"Her cuma 5-6 bin insan camide namaz kılıyor"

Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gördüğünü belirten Külünk, rehberler tarafından turizm destinasyonlarına eklendiğini dile getirdi.

Külünk, camiye gelen ziyaretçi sayılarıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Açılış sonrası 12-13 ayda yaklaşık 10 milyon cemaat, yerli ve yabancı ziyaretçi camiye geldi. Bir yıl sonra pandemi dönemi başlamasına rağmen önceki dönem kadar olmasa da ziyaretler devam etti. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon kadar insanın camimize ibadet etmek ve ziyaret için geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Camimiz kapasite olarak Türkiye'de yapılmış en büyük cami. Camimizin halı serili alanında 25 bin insan namaz kılabiliyor. Avlumuz ve sert zeminlerle birlikte 63 bin insana burada namaz kıldırabiliyoruz. Açıldığımız yıl İstanbul Müftülüğünün bir programında sabah namazı programında 70 bin kişi ibadet etti. Pandemi sebebiyle maske-mesafe ve temizlik kurallarına aşırı derecede dikkat ediyoruz. Sırf bu iş için 25 kadar insan çalışıyor. Oluşturulan mesafe çizgileriyle şu an her cuma 5-6 bin insan camide namaz kılıyor. Havaların ısınmasıyla avluyu da kullandığımızda 8-10 bin kişi burada cuma namazı kılabilecek."

Büyük Çamlıca Camisi'nin sadece namaz kılınan bir camiden ibaret olmadığını vurgulayan Külünk, yapının içerisinde bulunan unsurlarıyla bir külliye formunda olduğunu ifade etti.

Adeta cami merkezli bir külliye mantığıyla hareket ettiklerini anlatan Külünk, şöyle devam etti:

"Külliyenin barındırdığı unsurların tamamını yapamadık ama şunları yaptık. Camimizin avlusunda geleneksel sanatlarımızın eğitimlerinin verildiği ve eserlerinin sergilendiği 8 tane sanat atölyemiz var. 1071 koltuklu özel bir konferans salonumuz var. 3 bin metrekarelik alana sahip ve 50 bin kitabı barındıran kütüphanemiz var. Kütüphanemiz tahminlerin çok ötesinde ziyaretçi ve kullanıcı ağırlıyor. Sanat galerimiz var. Ayrıca 11 bin metrekarelik bir alanda kurduğumuz Türkiye'nin geleneksel ve modern mantığını bir araya getiren müze çalışmamız var. Bu da bitmek üzere."

"Çamlıca Camisi bu bölgenin çehresini değiştirdi"

Külünk, Büyük Çamlıca Camisi'nin inşaat çalışmalarının başlamasıyla bölgenin de çehresinin değişmeye başladığını, bugün bölgede çok büyük bir alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Bölgenin yapılan çalışmalarla cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Külünk, "Çamlıca Camisi bu bölgenin çehresini değiştirdi. Altunizade'den başlayan, camide de bir istasyonu olan metro projesi yürütülüyor. Bu hem camiye gelenler için hem de Kirazlıtepe, Küplüce ve Ferah Mahallesi sakinlerinin istifade edeceği bir metro olacak." dedi.

Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2)
Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2)
Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2)
Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2)

İstanbul, Çamlıca, Namaz, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Çamlıca Camisi 2 yılda 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı (2) - Son Dakika


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