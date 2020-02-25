Büyük Çamlıca Camisi'nde "Üç Ayları Karşılama" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük Çamlıca Camisi'nde 'Üç Ayları Karşılama' programı - Son Dakika

Büyük Çamlıca Camisi'nde "Üç Ayları Karşılama" programı

6 saat önce

Büyük Çamlıca Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla "Üç Ayları Karşılama" programı düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla "Üç Ayları Karşılama" programı düzenlendi.

Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen üç ayları karşılama programındaki konuşmasında çok güzel bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Recep ayının ilk akşamını dünyanın en büyük camilerinden olan Büyük Çamlıca Camisi'nde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah kendilerinden razı olsun. Seslerine zeval vermesin. Dini musiki milletimizin asırlardan beri takip ettiği, dinlediği ve söylediği en önemli değerlerimizdendir. Musikimizin de temeli esasında buna dayanır. İbn-i Sina'lara Farabi'lere kadar indiğimizde onlarda da bunu görürüz. El Musika eseriyle İbn-i Sina ve Farabi'nin Ud Metodu isimli eseriyle bu konulara ne kadar önem verdiğin görürüz. Yakın zamanlara kadar musikilerimize önem veren büyük üstatların bizlere bıraktığı en önemli hazinelerden birisidir."

Erbaş, Hazreti Peygamber'in recep ve şaban ayını bereketli kılmasını Allah'tan niyaz ettiğini anımsatarak, bu duayı Müslümanların asırlardan beri yaptığını söyledi.

Törende Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızları Topluluğu, üç ayları konu edinen eserlerin yanı sıra, Yunus Emre şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi. Geceye İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gece, Erbaş'ın yaptırdığı duayla sona erdi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde Üç Ayları Karşılama programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, Farabi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:39 Kaynak: AA
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