Son Dakika Haberleri: Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti
Son Dakika Güncel Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti

22 dakika önce

Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde vatandaşlar Mehmetçik için dua etti, System.String[]

Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Camilerde harekata destek için 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' konulu hutbe okundu.


TSK tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde de kararlılıkla devam ediyor. Devam eden harekat için bugün cuma namazı için camilerde 'Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür' konulu hutbe okutuldu. Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kılan çok sayıda vatandaş, harekata katılan Türk askerinin sağ salim vatanlarına dönmeleri ve harekatın başarıyla sonlaması için dualar etti. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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