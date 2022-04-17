Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

17.04.2022 17:40
Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 34 VT 0286 plakalı otomobil hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup terk ettikten sonra itfaiyeyi aradı.

Bu sırada cami personelinin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Çamlıca, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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