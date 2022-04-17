Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 34 VT 0286 plakalı otomobil hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup terk ettikten sonra itfaiyeyi aradı.

Bu sırada cami personelinin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.