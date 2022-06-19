Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü

19.06.2022 11:30
Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü

ERZİNCAN'daki büyük deprem sonrası İstanbul'a göç eden 3 kardeş, 2 yıl önce Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası açtı.

ERZİNCAN'daki büyük deprem sonrası İstanbul'a göç eden 3 kardeş, 2 yıl önce Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası açtı. 750 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Turgay Palut (46), "Uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra kendi işimizi kurduk. Şimdi doğup, büyüdüğümüz şehrimize fabrika kurduk. 'Burada yatırım olmaz' diyenlere inat fabrikamızı açtık, çalışıyoruz" dedi.

Turgay (46), Tuncay (44) ve Cem Palut (41) kardeşler, Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen, 653 kişinin öldüğü ve 8 bin 57 kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası aileleri ile birlikte İstanbul'a göç etti. Bir süre çeşitli tekstil fabrikalarında işçi olarak çalışan 3 kardeş, daha sonra makineler alıp kendi atölyelerini kurdu. Zamanla sektör içinde işlerini büyüten 3 kardeş, doğup büyüdükleri Erzincan'a yatırım yapmaya karar verdi. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde, 5 bin 200 metrekare kapalı alana fabrika kuran 3 kardeş, 750 kişiyi de iş imkanı sağladı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ KADINABD ve Avrupa ülkelerine de giysi ihracatı yapan fabrika ile ilgili konuşan Turgay Palut, "Uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra kendi işimizi kurduk. Şimdi doğup, büyüdüğümüz şehrimize fabrika kurduk. 'Burada yatırım olmaz' diyenlere inat fabrikamızı açtık, çalışıyoruz" dedi. Refahiye ilçesinde yatılı okuduğu, 1992'deki deprem sonrası zorunlu olarak İstanbul'a göç ettiklerini belirten Palut, "2020 yılında yüzde 80'i kadın olmak üzere 750 kişi kapasiteli bir fabrika kurduk. Burada güzel işler yapıyoruz. Avrupa, Amerika markaları yapıyoruz. İhracata dayalı. Erzincan gibi illerde tekstil dışında da çok güzel işler yapılabilir. Yeter ki isteyelim. Azimli heyecanlı olalım. 'Hep bana, hep bana' diyerek bencil olmayalım. Paylaşalım. İşçilere, çalışan emekçilere fabrikamızı sevdireceğiz" diye konuştu.

Sosyal aktivitelere de önem verdiklerini de dile getiren Palut, "Benim bir fabrikam var ama şu an burada sosyal aktivitelere çok önem veriyorum. Çünkü geçmişte biz de bu makinelere pedal basıyorduk, emektardık. Genellikle huzurlu bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. İnsanların sosyal imkanlarını elimden geldiği kadar, dört dörtlük yapmaya çalışıyorum" dedi.


YORUMLAR
500
ORSİAD başkanlığına yeniden Levent Çamur seçildi ORSİAD başkanlığına yeniden Levent Çamur seçildi Yüzlerinde kömür karasıyla mevsimlik işçilerin mesaisi Yüzlerinde kömür karasıyla mevsimlik işçilerin mesaisi
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement