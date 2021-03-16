Büyük dolandırıcılığı jandarma ekipleri önledi - Son Dakika

Büyük dolandırıcılığı jandarma ekipleri önledi

16.03.2021 11:09
Büyük dolandırıcılığı jandarma ekipleri önledi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde telefon dolandırıcılığına maruz kalan aile, jandarma ekiplerinin gayretleriyle dolandırıcıların elinden son anda kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde telefon dolandırıcılığına maruz kalan aile, jandarma ekiplerinin gayretleriyle dolandırıcıların elinden son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dodurga beldesinde ikamet eden F.E. isimli yaşlı teyze telefon dolandırıcılarının ağına düştü. Telefon dolandırıcıları çeşitli bahanelerle F.E.'yi kandırarak rahatsız olan ve birlikte yaşadıkları oğlu H.E.'nin tedavi edilmesi karşılığında evdeki tüm ziynet eşyalarını alarak İstanbul'daki bir hastanede buluşma konusunda ikna etti. Dolandırıcılar diğer taraftan da ilçe merkezindeki bir taksici ile anlaşarak yaşlı teyze ve oğlunu İstanbul'a getirmesi konusunda anlaştı. Bunun üzerine taksici, Dodurga'ya yaşlı teyze F.E. ve oğlu H.E.'nin yaşadığı ikamete gitti. Yaşlı teyze ve oğlu yanlarına aldıkları yaklaşık 150 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile birlikte taksiye bindirdikten sonra taksici ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıktılar.

Diğer taraftan olayın birkaç saat sonrasında annesini ziyarete gelen kızı, daha önce evden hiç ayrılmayan annesi ve kardeşini evde bulamayınca durumdan şüphelendi. Olayı öncelikle Karakol Komutanlığı ve belediye yetkililerine iletti. Belediyenin kameralarının incelenmesi sonucunda ailenin bir ticari taksi ile beldeden çıkışları tespit edildi. Bunun üzerine Dodurga Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri kısa süre içinde ticari taksinin plakasını tespit ederek sürücüye ulaştı. Ticari taksi sürücüsü ile yapılan telefon görüşmesinde ailenin, sözde çocuklarının (dolandırıcıların) talebi üzerine İstanbul'daki bir hastaneye götürüldüğü ve buluşma noktasına 5 dakikalık mesafe kaldığı öğrenildi. Karakol yetkilileri taksiciye olduğu yerde durmasını söyleyerek durumu anlattı. Bunun üzerine taksici bulunduğu yerden geri dönerek aileyi yanlarındaki ziynetlerle birlikte Dodurga Beldesine geri getirerek evine teslim etti. Böylece Dodurga Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarının ağına düşen mağdur aileyi buluşmaya 5 dakika kala önlenmiş oldu. Dolandırılmaktan son anda kurtulan aile fertleri jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, beldesinde gerçekleşen ve son anda önlenen telefon dolandırıcılığı ile ilgili olarak jandarma ekiplerine teşekkür etti. Başkan Tuna, "Medyada sıklıkla karşılaştığımız ve zaman zaman ilçemizde de yaşanan telefon dolandırıcılığı olayıyla beldemizde de karşı karşıya kaldık. Şükürler olsun ki aile fertlerinin zamanında farkına varması ve jandarma ekiplerimizin kısa sürede olaya müdahalesiyle dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden sona erdi. Bu noktada büyük emek sarf eden jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Belde halkımızın da bu tarz dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Özellikle gençlerimizin yaşlı aile fertlerini bu konularda bilgilendirmelerini ve tanımadıkları kişilerle görüşme yapmamaları noktasında bilgilendirmelerini tavsiye ediyorum." dedi. - BİLECİK

Cep Telefonu, Jandarma, Bilecik, Dodurga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyük dolandırıcılığı jandarma ekipleri önledi - Son Dakika


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