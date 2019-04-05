Son Dakika Haberleri: Büyük Dönüş Yürüyüşü"Ne Destek Çağrısı

Büyük Dönüş Yürüyüşü"Ne Destek Çağrısı

58 dakika önce

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) üyeleri, Filistinlilerin, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenledikleri barışçıl gösterilere destek verilmesini istedi.

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) üyeleri, Filistinlilerin, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenledikleri barışçıl gösterilere destek verilmesini istedi.

Dernek üyeleri, Cuma namazı sonrasında Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup adına konuşan FİDDER Genel Başkanı Muhammed Mişeniş, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerin Filistin halkını bir araya getirdiğini belirtti.

Uluslararası toplumun, Filistin halkıyla dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Mişeniş, şunlar söyledi:

"Uluslararası toplum, Filistin halkının 71 yıldır devam eden sıkıntılarına kayıtsız kalmamalı, Siyonistlerin uluslararası kararlarını uygulamasını reddetmelerine karşı ahlaki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmelidir. Barışçıl gösteriler, sağlık personeli ve gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması ve sivillerin öldürülmesi suç kabul edilmeli. Barışçıl halk hareketine karşı Siyonist işgalin vahşiliğini göstermek için kanuni açıdan hemen harekete geçilmelidir."

Mişeniş, Türkiye'de yaşayan Filistinlilere destek vereceklerini ve bu desteğin, onlar ülkelerine dönünceye kadar süreceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:23 Kaynak: AA

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