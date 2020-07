Büyük emekler sonucu tamamlanan Bayrak figürü törenle açıldı - Son Dakika

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası bahçesine büyük emekler sonucu tamamlanan reflektörlü Türk Bayrağı figürü törenle açıldı.



Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası bahçesine kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve esnafın katılımıyla yapılan Türk Bayrağı figürü düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutan Vekili Yasin Bozkurt, Milas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Çoban, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile siyasi parti yöneticileri katıldı.



Saygı duruşuve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılışında konuşan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "İlmek ilmek işlediğimiz, işlerken gururlandığımız, renkleriyle canlandığımız, heyecanla bitişini beklediğimiz bayrak figürünü tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Bayrak figürümüzün yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve minnetimi sunuyorum. Allah milletimizi korusun, birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.



Konuşmasına bayrağın önem ve manasından söz ederek başlayan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Bayrağımız bizim şerefimiz, şanımız, namusumuz her şeyimiz. Biz ekmeği, suyu olmadan yaşayabilen ama bütün bu kutsallarımızı atfettiğimiz başımızın üstünde taşıdığımız bayrağımız olmadan asla yaşayamayan bir milletiz. Gittiğimiz her yerde, yaşadığımız her yerde bayrağımızın gölgesine sığınmak bize güç veriyor. Bayrağına sahip çıkma duruşunu her zaman sürdürmeli, daha çok çalışmalı ve bir birimize kenetlenmeliyiz" diyerek çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yapılan konuşmalardan sonra Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Bahçesi'ne yaptırılan Türk Bayrağı figürünün yapımına katkıda bulunanlara plaket verildi. - MUĞLA