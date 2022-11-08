Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi

08.11.2022 11:12

Büyük emeklerle büyüttüğü oğlunu askere gönderen baba, asker oğlunun bir anda karşısına çıkması nedeniyle yaşadığı heyecan nedeniyle bayılarak herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Askerden gelen gencin, babasına yaptığı sürpriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde kapıyı açan baba, karşısında askerden gelen oğlunu görüyor. Bir süre duraksayan ve büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen babanın daha sonra heyecanına yenik düşerek bayıldığı görülüyor.

HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Adamın bayılmasıyla birlikte kapı önündeki herkes büyük korku yaşarken, oğlunun ve arkadaşının hemen yaşlı adama müdahale ettiği izlendi. Yüz binlerce izlenen video, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Videoyla ilgili çok sayıda yorum da yapıldı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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