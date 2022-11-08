Askerden gelen gencin, babasına yaptığı sürpriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde kapıyı açan baba, karşısında askerden gelen oğlunu görüyor. Bir süre duraksayan ve büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen babanın daha sonra heyecanına yenik düşerek bayıldığı görülüyor.
Adamın bayılmasıyla birlikte kapı önündeki herkes büyük korku yaşarken, oğlunun ve arkadaşının hemen yaşlı adama müdahale ettiği izlendi. Yüz binlerce izlenen video, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Videoyla ilgili çok sayıda yorum da yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Asker olan oğlunu bir anda karşısında gören baba yürekleri ağza getirdi - Son Dakika