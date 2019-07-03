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Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Grand Prix'e hazırlanıyor

1 saat önce

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak Grand Prix'te büyük erkek milli judocular tatamiye çıkacak.

Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Grand Prix'e hazırlanıyor, System.String[]
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak Grand Prix'te büyük erkek milli judocular tatamiye çıkacak. Milli takım, Gürcistan'ın Tiflis, Hollanda'nın Papandel kentlerinde ortak çalışmaya katılacak.
Büyük Erkek Judo Milli Takımı, ağustos ayının son haftasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi yoğun bir çalışma takvimi gerçekleştirecek. Bu ay içerisinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, kondisyon ve kuvvet ağırlıklı kampa katılacak. Bu kampta; Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Kayra Sayit yer alıyor.
Kafile, Tiflis'in ardından 17-24 Temmuz'da Hollanda'nın Papendal kentinde ortak çalışmaya geçecek. Bu kampa, Sinan Sandal, M.Mustafa Koç, Mert Şişmanlar ve Sebile Akbulut ilave olacak.
Ardından milli judocular, 24 Temmuz'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket edecek. Milli takımda yer alan judocular, 26-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkacak.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
Spor
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