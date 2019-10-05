Son Dakika Haberleri: Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi
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Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi

21 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 yendi.

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Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 yendi.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki güreşlerde üç takımın sporcuları 10 sıklette karşılaştı.

Rakiplerine üstünlük sağlayan Trakya Birlik Spor Kulübü, Samsun Yakakent Belediyespor'u 7-3, Ordu Gölköy Belediyespor'u da 9-1 mağlup etti.

Karşılaşmalarda Samsun Yakakent Belediyespor, Ordu Gölköy Belediyespor'a karşı 8-2'lik skorla sevinen taraf oldu.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşin başkenti Edirne'de minder güreşinde de başarılar elde ettiklerini söyledi.

Altyapıdan iyi güreşçilerin yetiştiğini anlatan Yücel, "Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah yeni Tahalar, Rızalar yetişecek. Onların dünyada elde ettiği başarıyı devam ettirecekler." diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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