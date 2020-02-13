Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol Gençlik şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol Gençlik şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol Gençlik şampiyon oldu

6 saat önce

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde final maçında rakibi Volkan Aksoyak Spor Kulübü'nü 87-77 yenen Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olarak Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol Gençlik şampiyon oldu, System.String[]

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde final maçında rakibi Volkan Aksoyak Spor Kulübü'nü 87-77 yenen Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olarak Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.


Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanan maça Basketbol camiasının ilgisi çok büyük oldu. Özellikle Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü altyapı sporcuları ve velileri maç boyunca takımlarını destekleyerek galibiyette büyük rol oynadılar. Büyük bir çekişme içinde geçen final maçında zaman zaman gerginlikler yaşansa da maç sonu iki takım oyuncuları sahadan dostluk ve fair-play sınırları içinde ayrıldı.


Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, " Oynadığımız 12 maçta 12 galibiyet alarak namağlup Kayseri şampiyonu olduk.. Bu şampiyonlukta büyük emek sahibi olan tamamen gönüllü olarak sezon boyu fedakarca oynayan mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Şimdi hedefimiz Kayseri'yi en iyi şekilde erkekler basketbol bölgesel liginde gururla temsil etmek olacaktır" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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