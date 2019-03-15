Büyük Ev Abluka, Bursalıları Coşturdu
2 saat önce
MÜZİK grubu Büyük Ev Ablukada, Bursa'da hayranlarıyla buluştu.
MÜZİK grubu Büyük Ev Ablukada, Bursa
'da hayranlarıyla buluştu.
Büyük Ev Ablukada grubu, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Müziğe getirdikleri kendilerine has yorum ve tarz ile büyük beğeni toplayan grup, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Büyük Ev Ablukada üyeleri, seslendirdikleri 'Güneş Yerinde', 'Hepsine Ne Fena' ve 'Arayan Bulur' adlı sevilen şarkılarıyla Bursalıların coşkusunu artırdı. Dinleyiciler de konser süresince grup üyelerine şarkılarında eşlik ederken, doyasıya dans etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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