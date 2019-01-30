Son Dakika Haberleri: Büyük Ev Ablukada Şubat'ta İlk Kez Dasdas Sahne'de…

Büyük Ev Ablukada Şubat'ta İlk Kez Dasdas Sahne'de…

2 saat önce

DasDas, Metropol İstanbul'daki yeni yerinde Şubat ayına dillere dolanan şarkıları ve kendine has üslubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Büyük Ev Ablukada ile başlıyor.

Büyük Ev Ablukada Şubat'ta İlk Kez Dasdas Sahne'de…, System.String[]

DasDas Müzik', 1 Şubat Cuma akşamı farklı tarzları ve dikkat çekici sahne enerjileri ile öne çıkan 'Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt' performansıyla, müzikseverleri ağırlayacak. Son yıllarda daha farklı bir hamleyle elektronik çizgiye geçiş yapan grup, son albümü 'Fırtınayt' ile elektronik müziğe attığı bu dikkat çekici adımla farklı bir müzikal deneyim sunuyor.

'DasDas Müzik' Büyük Ev Ablukada'dan sonra konserlerine 15 Şubat akşamı Koray Candemir ve Harun Tekin'in özel projesi "Şakalı Akustik"le devam edecek.

Etkinlik biletleri, Biletix'te ve DasDas Gişe'de!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:15 Kaynak: Bültenler

DasDas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okan Bayülgen'den Ödül Aldıktan Sonra Törenden Ayrılanlara Olay Gönderme: Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Ev Ablukada Şubat'ta İlk Kez Dasdas Sahne'de…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]