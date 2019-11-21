Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede

İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 120'ye çıktı. 63 şüpheli daha ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf 133 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, 118 şüpheli gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 44 ili kapsayan operasyonda gözaltı sayısı 120'ye yükseldi. Şüphelilerden 17'si dün, 63'ü ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



15 tutuklama kararı



Öte yandan dün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkan 17 şahıstan 15'inin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.



Gözaltı kararı verilerek haklarında yakalama kararı bulunan diğer zanlıların yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken gözaltına alınan 40 şahsın ise emniyette işlemleri sürüyor. - İZMİR