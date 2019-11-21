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Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede

7 saat önce

Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede Gözaltı sayısı 120'ye çıktı, 63 şüpheli daha adliyeye sevk edildiİZMİR - İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede

Gözaltı sayısı 120'ye çıktı, 63 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 120'ye çıktı. 63 şüpheli daha ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 118 şüpheli gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 44 ili kapsayan operasyonda gözaltı sayısı 120'ye yükseldi. Şüphelilerden 17'si dün, 63'ü ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 tutuklama kararı

Öte yandan, dün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkan 17 şüpheliden 15'inin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilerek haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan 40 şüphelinin ise emniyette işlemleri sürüyor.

Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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