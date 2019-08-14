Son Dakika Haberleri: BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ ATLI POLİSLER TAKSİM'DE DEVRİYEYE ÇIKTI
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BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ ATLI POLİSLER TAKSİM'DE DEVRİYEYE ÇIKTI

1 saat önce

UEFA Süper Kupa final maçı öncesi atlı polisler Taksim'de devriye görevi yaptı.

UEFA Süper Kupa final maçı öncesi atlı polisler Taksim'de devriye görevi yaptı. Meydanda tur atan 6 atlı polis, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.
İstanbul'da özellikle trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla görev yapmaya başlayan atlı polisler, Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finali öncesi Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis, Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. Polislerin meydanda gerçekleştirdiği devriye görevine vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler bol bol fotoğraf çekti
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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