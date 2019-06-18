Büyük finalde 6. randevu yarın
24 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Anadolu Efes, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Seride 3-2'lik üstünlüğü bulunan Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev maç saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, deplasmanda sarı-lacivertlileri devirmesi durumunda şampiyonluğa ilan edecek. Fenerbahçe ise bu mücadeleyi kazanması halinde seri Sinan Erdem'e taşınacak ve 7. maç cuma günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Seride oynanan maçlarda sonuçlar Seride dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74 Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
(İHA)
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