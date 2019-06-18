Son Dakika Haberleri: Büyük finalde 6. randevu yarın
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Büyük finalde 6. randevu yarın

24 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Büyük finalde 6. randevu yarın, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Anadolu Efes, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Seride 3-2'lik üstünlüğü bulunan Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev maç saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, deplasmanda sarı-lacivertlileri devirmesi durumunda şampiyonluğa ilan edecek. Fenerbahçe ise bu mücadeleyi kazanması halinde seri Sinan Erdem'e taşınacak ve 7. maç cuma günü oynanacak.
Seride oynanan maçlarda sonuçlar Seride dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74 Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel
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