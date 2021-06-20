Üye Girişi
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı - Son Dakika

Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı

20.06.2021 09:29

Libya'nın gelmiş geçmiş en önemli isimleri arasında yer alan ve görevden ayrılma süreci nedeniyle yıllardır gündemden inmeyen Libya Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin resmi sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi, Haberler.com Youtube kanalında Esra Öztürk'e önemli açıklamalarda bulundu. Musa İbrahim Kaddafi, 2011'de Kaddafi'nin Afrika Kıtası'nı özgürleştirmek ve doların yerine yerel parayı koymak için çalıştığı sırada Batı'dan tehdit aldığını ve tehditlerin üzerine Kaddafi'nin düşürüldüğünü söyledi.

Libya'nın en önemli isimleri arasında Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında görevden düşürülmesinin ardından Libya'da siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. Kaddafi Sirte'de acı bir şekilde hayata veda ederken, arkasında da yüzlerce bilinmez bıraktı.

Muammer Kaddafi hükümetinin devrilmeden önceki resmi sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi, hem devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin görevden düşürülme süreci hem de oğul Kaddafi'nin seçim çalışmalarına ilişkin Haberler.com Youtube hesabında Esra Öztürk'e, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

KADDAFİ'NİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ BÜYÜK PLANI

Libya Eski Devlet Başkanı Kaddafi'nin görevden düşürülmeden önceki büyük planını açıklayan Musa İbrahim Kaddafi, o sıralar hükümetlerinin Afrika'nın özgürleştirilmesi ve doların etkisinin azaltılması üzerinde çalıştığını söyledi. İbrahim Kaddafi, "2011'de Libya hükümetinin resmi sözcüsü olarak atandım. Gurur, bağlılık ve inançla yürüttüğüm bir görevdi. Zor şartlar altındaydık. Bizim ve Libyalı çocukların başına sekiz aydan fazla süredir bomba yağıyordu. Libya, Kaddafi liderliğinde Libya'da kurulan Afrika Birliği'ni güçlendirmeye çalışıyordu. Ve güçlü Amerika dolarının yerini altın rezervi üzerinde oluşturulacak ortak Afrika para biriminin almasını sağlamak istiyordu. Afrika bankalarını ve ekonomilerini kapitalizme bağlı sistemden bağımsızlaştırmak istiyordu. Batı bizimle yıllarca konuştu ve Afrika'yı özgürleştirme projemizden vazgeçmemiz için baskı yaptı. Reddettiğimizde ise 2011'de sahte bir devrim yaptılar. Elbette Libya'nın iç cephede bazı sorunları vardı. Ancak hepsinin ulusal bağlamda çözülmesi mümkündü. Fakat Batı, Libya'ya "o renkli baharı" getirmeyi tercih etti" dedi.

Libya hükümetini eski sözcüsü Musa İbrahim Kaddafi'nin Haberler.com Youtube hesabında Esra Öztürk'e yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:

"Ülkede geniş çaplı mitingler ve toplantılar organize ettik. Amacımız Libya'da olanları kabul etmemek. Libya'nın sonsuza dek kaybolmasına müsaade etmemek. Ulusal varlıklarımızın yabancı güçler tarafından çalınmasına müsaade etmemek. Ve Libyalıları meseleyi kendi kontrolüne almaları için yüreklendirmek.

"LİBYALILAR İÇ ÇÖZÜMDEN YANA"

Libya'daki problemleri, Libyalılar kendileri çözmek istiyor. Libya, siyasi sahneyi domine eden yabancı güçlerden kopmak istiyor. Öncelikle Seyfülislam Kaddafi, Libya vatandaşı ve Libya nüfusunun büyük çoğunluğu tarafından takdir edilen genç bir lider. Yenilikçi olması ve gençliğinden beri ülkeyi ileri taşıma düşüncesi yönüyle biliyor. Ekonomiyi, kültürü, ekonomiyi ve kalkınmayı ileri taşıma hedefinde. Bu yüzden Libyalı gençler, Seyfülislam Kaddafi'yi sorun çözücü olarak görüyorlar. Türkiye'deki izleyicilerimize hatırlamak isterim ki 2011 yılında Libya'ya yönelik suçlamaların hepsi asılsız çıktı. Liderimiz Kaddafi'ye ve ordusuna yönelik tek bir suçlamayı kanıtlayamadılar.

KRİTİK SORUYU SORDU

Libya'nın meseleleri, Libyalıların elinde olmalı. Almanların, Fransızların, Amerikalıların, Rusların veya Mısırlıların değil. Neden Libya'nın sorunları, ekonomik sıkıntıları, yabancı güçlerin başkentlerinde konuşuluyor. Seyfülislam, Libyalıların iradesi dışında kimseyi temsil etmiyor. Aksinin düşünülmesinden de rahatsız. Uluslararası bir toplum varsa, onlarla birlikte çalışmaktan memnun olacağını söylüyor. Amacı, Libya'yı siyasi istikrara kavuşturmak ve siyaset sahnesinde Libya'ya liderlik etmek. Libyalıların kendi gözetiminde adil bir seçim yapmak istiyoruz. Seyfülislam'ın yeniden ulusal uzlaşı, ulusal diyalog ve ulusal egemenlik projeleri var. Seyfülislam, Libya'nın tüm kentlerinde geniş çaplı görüşmeler yapıyor. Her yerde hoş karşılanıyor. Libyalıların kendi geleceklerine karar vermelerini söylüyor.

"HAFTER DIŞ GÜÇLERE HİZMET EDİYOR"

Hafter ve diğerleri savaş suçu işliyor. Hiçbirinin kalbinde Libya'nın çıkarları yok. Hafter bir Amerika ajanı, CIA ve Amerikan istihbaratına hizmet ediyor. Günün her saati yabancı hükümetlerle görüşme halinde. Hiçbir ulusal birliğe ait değil ve Libya'yı temsil edemez. 25 yıl boyunca tam anlamıyla CIA tarafından çalıştırılmış ve maaş ödenmiş olması hakkında bilmek istediğiniz her şeyi ortaya koyuyor."

Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı

Esra Öztürk, Kaddafi, Afrika, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı 09:36 Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor 09:27 Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor
3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi 09:23 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? 09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?

Son Dakika Haberleri
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:11 İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler ortaya çıktı: Alkol, tütün ve esrar
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
09:48 Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı
09:47 Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
09:15 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim
09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü         
10:40
Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi         
10:19
Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı         
09:46
Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı         
09:31
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı         
09:24
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 10:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement