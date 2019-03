Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, 1 Yılını Doldurdu

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri birinci yılını doldurdu. 30 Mart 2018 yılından beri devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı. Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinde başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri 1 seneyi geride bıraktı. Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında İsrail işgaline karşı düzenledikleri barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bir sene içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı."266 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ, 30 BİN 398 KİŞİNİN YARALANDI"Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, bir sene içerisinde 266 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 bin 398 kişinin yaralandığını doğruladı. Kudra, ölenlerin arasında 50 çocuk ve 6 kadın olduğunu belirterek ölümlerin çoğunun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu olduğunu kaydetti. El-Kudra bununla birlikte şarapnel isabet etmesi sonucu ve gaz zehirlenmesi sonucu da birçok kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti."3 SAĞLIK ÇALIŞANI VE 2 GAZETECİ DE ÖLDÜRÜLDÜ"Kudra bir yıl içerisinde 3 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 665'nin yaralandığını aktarırken 112 ambulansının da hasar gördüğünü belirtti. Sözcü El-Kudra, protestolarda görev yapan 2 gazetecinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti. BM 'DEN SUKÜNET ÇAĞRISIGösterilerin birinci yılı dolayısıyla bugün yine on binlerce kişinin sınıra gideceği kaydedildi. Öte yandan İsrail tarafının da sınırdaki askeri hareketliliğini arttırdığı bildirildi. Birleşmiş Millerler (BM) tarafından ise meydana gelecek olası çatışmalar hakkında uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada hem İsrail hem de Hamas 'a şiddete başvurmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.BM tarafından bir yıl içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 195 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada ölenlerin arasında 40 çocuğun olduğu belirtilirken yaklaşık 29 bin kişinin de yaralandığı dile getirildi.(İHA)