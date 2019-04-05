Son Dakika Haberleri: "Büyük Göç" başladı

"Büyük Göç" başladı

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" başladı.

İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" başladı. Taşınma 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Sürecin tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:01 

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Ekonomi
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