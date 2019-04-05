"Büyük Göç" başladı
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" başladı.
İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" başladı. Taşınma 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak. Sürecin tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı
'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:01
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