Büyük Göç'e Saatler Kaldı
1 saat önce
İstanbul Havaalanı'na büyük taşınma başlıyor.
İstanbul
Havaalanı'na büyük taşınma başlıyor. 29 Ekim
2018'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak planlanan 45 saat sürecek geçiş, gece 03.00'da başlayacak ve 6 Mart Cumartesi günü saat 00.00'da bitecek.
"Büyük Göç'e saatler kala Atatürk Havalimanı
'nda hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Apronda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Akşam saatlerinde de çok sayıda tır, aprona giriş yaptı. Konteynerlerin tırlara yüklenmesine başlandı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyan TIR'lar saat 03.00'da hareket edecek.
47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma planlaması bu gece 686 tırdan oluşuyor. 700 THY
aracı da taşınmaya eşlik edecek. Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak.
(Tuncer Cengiz/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:21 Kaynak: İHA
Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur
UEFA Yetkilileri, Vodafone Park'ı İnceledi
Genç Oyuncu Berker Güven'in Performansı Diziye Damga Vurdu
İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum