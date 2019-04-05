Son Dakika Haberleri: Büyük Göç'e Saatler Kaldı

Büyük Göç'e Saatler Kaldı

1 saat önce

'Büyük Göç'e saatler kaldı Atatürk Havalimanı'nda taşınma öncesi son hazırlıklar yapılıyorİSTANBUL - İstanbul Havaalanı'na büyük taşınma başlıyor.

'Büyük Göç'e saatler kaldı
Atatürk Havalimanı'nda taşınma öncesi son hazırlıklar yapılıyor

İSTANBUL - İstanbul Havaalanı'na büyük taşınma başlıyor. 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak planlanan 45 saat sürecek geçiş, gece 03.00'da başlayacak ve 6 Mart Cumartesi günü saat 00.00'da bitecek.
"Büyük Göç'e saatler kala Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Apronda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Akşam saatlerinde de çok sayıda tır, aprona giriş yaptı. Konteynerlerin tırlara yüklenmesine başlandı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyan TIR'lar saat 03.00'da hareket edecek.
47 bin ton malzeme taşınacak
Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma planlaması bu gece 686 tırdan oluşuyor. 700 THY aracı da taşınmaya eşlik edecek. Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:31 Kaynak: İHA

29 Ekim, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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