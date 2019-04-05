Son Dakika Haberleri: Büyük Göç" Havadan Görüntülendi

Büyük Göç" Havadan Görüntülendi

6 dakika önce

"Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.

"Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci resmen başladı. Havalimanından tırlara yüklenen binlerce parça malzeme 03.00'dan itibariyle yola çıktı. Atatürk Havalimanı'nın büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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