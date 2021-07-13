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Büyük göç için geri sayım başladı! Milyonlarca kişi yollara dökülecek - Son Dakika

Büyük göç için geri sayım başladı! Milyonlarca kişi yollara dökülecek

13.07.2021 09:31

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayram'ı tatilinin 9 gün olacağını duyurmasıyla tatilciler yollara düşmeye başladı. Bayramda oluşacak yoğunluğa dikkat çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu süreçte 10 milyon kişinin seyahat edeceğini ve 10 milyar TL'lik bir ekonomi oluşacağını söyledi. Sektör temsilcileri de otellerde boş yer bulunamayacağını ve tatil boyunca 10 bin şehirler arası otobüsün hizmet vereceğini ifade etti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Buna göre tatil, 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını da sözlerine ekledi.

Korona nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan insanlar bayram dönemi için tatil hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otellere büyük talep olurken, Anadolu'nun dört bir tarafına da gidişler hızlandı. Deniz, kum, güneş tatili yapmayacak olanlar Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için şimdiden yollara düşmeye başladı.

10 MİLYON KİŞİ YOLA ÇIKACAK

Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram dönemi için akraba, dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL'lik bir ekonomin oluşmasını beklediklerini söyledi.

"OTELLERİN TAMAMEN DOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İç turizmde beklenen hareketin artarak devam ettiğini ifade eden Bağlıkaya, "Bayram dönemi için tatil süresi de uzayınca talep arttı. İç piyasa için uzun bir tatil fırsatı doğdu. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan insanlar daha fazla tatile ihtiyaç duymaya başladı. Bu dönemde otellerin yerli turist için ayırdıkları payların tamamen dolacağını düşünüyoruz" dedi.

"BOŞ YER BULMAK ZORLAŞTI"

Bayram taleplerinin 10 gün önceden artmaya başladığına dikkat çeken Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise "Otellerin dolulukları geçen haftadan itibaren artmaya başladı. Cuma gününden bu yana özellikle Çeşme, Bodrum gibi yerlerde trafik artıyor. Sektörün şu andaki en önemli kaynak pazarı yerli turist oldu. Bu haftadan itibaren bölgede boş yer bulmak zorlaştı. İç turizmdeki hareketliliğin ağustos sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ HAREKETLENDİ

Kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz'dan itibaren Karadeniz bölgesinin hareketlenmeye başladığını vurgulayan Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Bayram tatili için de münferit hareket hızlandı. Bayram döneminde otellerin kısmen dolacağını söyleyebiliriz. Son 2 yıldır bayram dönemlerinde oteller boş kalıyordu. Kamp ve karavan turizminde hareketlilik yaşanıyor. Bölgede şu anda Doğu Karadeniz'e ve Orta Karadeniz'e ilgi daha fazla" ifadelerini kullandı.

"TEKNE BULMAK İMKANSIZ"

Bayram döneminde en yoğun hareketliliğin yaşandığı alanlardan biri ise yat ve tekne kiralama sektörü oldu. Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, "Yat ve tekne kiralamaya inanılmaz bir talep var. Gelen talepleri mevcut yatlar karşılamıyor. En büyük yoğunluğu yerli turist oluşturuyor. 3-4 aile bir araya gelerek tekne ve yat kiralıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM DÖNEMİNDE 10 BİN OTOBÜS HİZMET VERECEK"

Tatil bölgeleri dışında memleketine gitmek isteyen vatandaşlar da şimdiden otogarlarda hareketliliği arttırdı. İstanbul Otogarı'ndan bir günde çıkan araç sayısının 1400'ü aştığını dile getiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, "Bayram tatilinde otobüslerde neredeyse boş yer kalmadı. Tüm Türkiye'de bayram döneminde 10 bin otobüs hizmet verecek. Bu otobüslerin büyük çoğunluğu şimdiden doldu. Pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadık ancak uzun süredir işleri kötü olan otobüsçüler bu bayram rahatlamaya başladı. Pandemi öncesinde İstanbul'da otogardan çıkan otobüs sayısı 2 bin 500'lere ulaşmıştı" dedi.

Büyük göç için geri sayım başladı! Milyonlarca kişi yollara dökülecek

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram, Kabine, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük göç için geri sayım başladı! Milyonlarca kişi yollara dökülecek - Son Dakika Ekonomi


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