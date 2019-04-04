Büyük Göç" İçin Son Hazırlıklar Yapılıyor
33 dakika önce
İstanbul'da bu gece saat 03.00 itibariyle başlayacak olan Atatürk Havalimanı'nın taşınması için son hazırlıklar yapılıyor.
İstanbul
'da bu gece saat 03.00 itibariyle başlayacak olan Atatürk Havalimanı
'nın taşınması için son hazırlıklar yapılıyor.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları devam ediyor. Türk Hava Yollarının taşınma işleminin yüzde 75'ini gerçekleştireceği askeri meydan apronunda hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bu gece saat 03.00'te başlayacak olan büyük göç öncesi Atatürk Havalimanı apronunda konteynerler hazırlanıyor. Doldurulan konteynerler vinçlerle yerleştiriliyor. Bu arada hazırlanan bazı konteynerler ise İstanbul Havalimanı'na götürülüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
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