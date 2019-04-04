Son Dakika Haberleri: Büyük Göç" İçin Son Hazırlıklar Yapılıyor

Büyük Göç" İçin Son Hazırlıklar Yapılıyor

1 saat önce

"Büyük Göç" için son hazırlıklar yapılıyor Atatürk Havalimanı'nda taşınacak malzemeler konteynerlere yükleniyorİSTANBUL - Bu gece saat 03.00 itibariyle başlayacak olan "Büyük Göç " öncesi Atatürk Havalimanı'nda taşınma için son hazırlıklar yapılıyor.

"Büyük Göç" için son hazırlıklar yapılıyor
Atatürk Havalimanı'nda taşınacak malzemeler konteynerlere yükleniyor

İSTANBUL - Bu gece saat 03.00 itibariyle başlayacak olan "Büyük Göç " öncesi Atatürk Havalimanı'nda taşınma için son hazırlıklar yapılıyor. Türk Hava Yollarının taşınmasının yüzde 75 'inin gerçekleştireceği askeri meydan apronunda taşınma hazırlıkları son hızıyla devam ediyor.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları devam ediyor. Bu gece başlayacak olan "Büyük Göç " öncesi Atatürk Havalimanı apronunda konteynerler hazırlanıyor. Doldurulan konteynerler vinçlerle yerleştiriliyor. Bu arada hazırlanan bazı konteynerler ise İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:27 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel
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