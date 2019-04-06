Büyük Göç" Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemiyle ilgili trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler kapsamında kapatılan yollar açıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.
Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey
Batı Kavşağı istikameti, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara
Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy
Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim
ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye
Kavşağı ile Yassıören
Kavşağı istikameti trafiğe açıldı.