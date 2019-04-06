Son Dakika Haberleri: Büyük Göç" Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Büyük Göç" Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

24 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemiyle ilgili trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler kapsamında kapatılan yollar açıldı.

Büyük Göç
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemiyle ilgili trafikte yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler kapsamında kapatılan yollar açıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:18 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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