Büyük Göç nedeniyle kapatılan tüm yollar açıldı...Trafik havadan görüntülendi
Trafiğe açılan yollar havadan görüntülendi
İSTANBUL - "Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı
'nın İstanbul
Havalimanı'na taşınma işlemleri kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı. Trafiğe açılan yollar ise havadan görüntülendi.
"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey
Batı Kavşağı istikameti ile Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuzey Marmara
Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy
Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim
ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye
Kavşağı ile Yassıören
Kavşağı istikameti trafiğe açıldı. Öte yandan trafiğe açılan yollarda sağlanan trafik akışı havadan drone ile görüntülendi.