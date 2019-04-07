Son Dakika Haberleri: Büyük Göç Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Açıldı...trafik Havadan Görüntülendi

Büyük Göç Nedeniyle Kapatılan Tüm Yollar Açıldı...trafik Havadan Görüntülendi

16 dakika önce

Büyük Göç nedeniyle kapatılan tüm yollar açıldı.

Büyük Göç nedeniyle kapatılan tüm yollar açıldı...Trafik havadan görüntülendi
Trafiğe açılan yollar havadan görüntülendi

İSTANBUL - "Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri kapsamında trafiğe kapatılan yollar açıldı. Trafiğe açılan yollar ise havadan görüntülendi.
"Büyük Göç" olarak adlandırılan Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti ile Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti trafiğe açıldı. Öte yandan trafiğe açılan yollarda sağlanan trafik akışı havadan drone ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:11 Kaynak: İHA

Mahmutbey, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel
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