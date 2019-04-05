Son Dakika Haberleri: Büyük Göç Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı

Büyük Göç Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nın taşınma süreci nedeniyle yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.

Büyük Göç Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nın taşınma süreci nedeniyle yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolunda polis ekipleri girişleri dubalarla kapattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Polis, Yeşilköy, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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