Büyük Göç' Öncesi Son Hazırlıklar Tamamlanıyor
14 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan saat 03.00'da başlayacak büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'nda son hazırlıklar tamamlanıyor.
Atatürk Havalimanı
'ndan saat 03.00'da başlayacak büyük taşınma öncesi İstanbul
Havalimanı'nda son hazırlıklar tamamlanıyor.
Terminal binası içerisinde bulunan yolculara hizmet verecek olan ticari işletmeler malzeme ve ürünlerini getirmeye başladı. Malzemeler güvenlik noktalarından titiz bir şekilde kontrol ediliyor. Terminal binası çevresinde ise son hazırlıklar tamamlanırken, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelecek ilk grup TIR'ın saat 04.00'da burada olması planlanıyor. Bu arada THY
'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti.
Görüntü Dökümü:
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-Havalimanı terminali içerisinden detaylar
-Terminal içerisinde çalışan görevli detayları
-Genel Detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:55 Kaynak: DHA
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