Son Dakika Haberleri: Büyük Göç" Sürüyor - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yoğunluk

Büyük Göç" Sürüyor - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yoğunluk

2 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

İSG Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptı.

Sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. İSG'nin aldığı önlemler sayesinde, yolcular mağduriyet yaşamadı. Ayrıca emniyet görevlileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak, burada oluşacak yoğunluğun önüne geçti.

Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 170'i ilave, 32'si büyük gövdeli toplam bin 400 uçağın gelmesi bekleniyor.

Bu arada İSG, "Büyük Göç" sonunda kapanacak Atatürk Havalimanı için veda, İstanbul Havalimanı için ise "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Veda mesajında, "Vedaların en hüzünlüsü sana. Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:33 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:43:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Göç" Sürüyor - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yoğunluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]