Son Dakika Haberleri: "Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

"Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

6 dakika önce

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:11 

ilker aycı, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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