Büyük Göğüsler Kamburluğa Neden Olabilir !

Ülkemiz kadınları fenotipik olarak büyük memeye sahiptir. Halk arasında büyük göğüs daha estetikdir algısı olsa da, aşırı büyük olması sorun teşkil edebilir. Göğüs ağırlığı direk sırt ve boyun omurgaları tarafından taşınmaktadır. Sırt ve boyun omurlarına devamlı yük binmesi, omurgada şekil bozukluğuna hatta kamburluğa sebep olabilir.İleri dönemde bu kadınlarda boyun fıtığına bağlı 4. Ve 5. Parmaklarda uyuşma görülebilir. Bu hastalar sırt, boyun ağrısı nedeniyle fizik tedavi alırlar. Mevcut sebep düzeltilmedikçe ağrının tedavisi mümkün olmayabilir. Büyük göğüsler omuzlarda çökmeye sebep olur. Erken dönemde yapılan meme küçültme ameliyatı omurga sağlığını korur.

Yine göğüs altında mantar ve pişik gelişimi sık görülebilir. Temizlik ve hijyen açısından zordur. Büyük göğüsler, ağırlık nedeniyle sarkmaya meyillidir.Yanlardan taşan, koltuk altına kadar uzanan göğüsler gündelik kol hareketlerini zorlaştırır. Aynı zamanda kadını olduğundan daha kilolu gösterir. Daha büyük beden giymek zorunda kalırlar. Spor faaliyetlerine katılmakta güçlük çekerler. Tüm bunlar kadının öz güvenini ve sosyal hayatını etkiler.göğüs boyutu küçültmek sadece ameliyat ile mümkündür. Göğüs küçültme ameliyatı estetik ameliyat gibi düşünülse de çoğu kadında gerekliliktir.

Kadınlarda en sık görülen kanser, meme kanseridir. Meme küçültme ameliyatı meme kanserine neden olmaz. Ameliyat öncesi gerek duyulan hastalarda meme ultrasonu veya mamografi çekilmesi sayesinde meme dokusu değerlendirilir. Ameliyat öncesi memede kitle varsa aynı anda çıkartılması mümkündür. Meme küçültme sonrası çıkan doku patolojik olarak incelenir.Yapılan çalışmalarda meme kanserinin erken teşhisine katkı sağladığı ve meme küçültme ameliyatı sonrası meme dokusunda azalmaya bağlı, kanser görülme ihtimalinin de azaldığını göstermiştir.

Büyük göğüslerin küçültülmesi sadece ameliyat ile mümkündür. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Aynı anda meme dikleştirme de sağlanır. Meme boyutlarında ve şeklinde asimetri varsa bu ameliyat sırasında düzeltilebilir. Meme dokusu kısmi olarak korunur. Korunan meme dokusu ile doğum sonrası emzirmek kısmen mümkündür.çıkarılan doku miktarı ile orantılı olarak emzirme fonksiyonu etkilenebilir.Ameliyattan bir hafta sonra gündelik hayata kolaylıkla geri dönülebilir.

Meme küçültme ameliyatında amaç vücut ile uyumlu boyut ve şekli elde etmektir. Bu hastanın boyu, omuz genişliği ve göğüs kafesi çapı ile orantılıdır. Ne kadar küçültülebileceği, hastanın göğüs yapısı ve isteğiyle planlanır. İleride gebe kalmayı planlayan hastalarda emzirme fonksiyonunu korumak için minimal küçültme tercih edilir. Aşırı büyük olmayan göğüslerde ameliyat gebelik ve emzirme sonrasına ertelenebilir. Fakat aşırı büyük göğüslerde genç yaşta omurga kalıcı olarak etkilenebileceği için erken dönem yapılması tavsiye edilir.

Ameliyat sonrası hastalarda en sık gözlemlenen öz güvende artıştır. Hastalar erken dönemde bile kıyafet tercihinde daha rahat olurlar. Erken dönemde ameliyat edildiği taktirde duruş bozukluğu ve omuzlardaki çökme düzelir. Bu sebepten omurga sağlığını korumak için erken dönemde müdahale önemlidir.