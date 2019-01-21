Son Dakika Haberleri: Büyük Görüşme Berlin'de Başladı: 3 Milyon 300 Bin Çalışanı İlgilendiriyor

Büyük Görüşme Berlin'de Başladı: 3 Milyon 300 Bin Çalışanı İlgilendiriyor

39 dakika önce

ALMANYA'da Birleşik Hizmet Sendikası ver.di ile işveren temsilcileri Berlin'de masaya oturdu.

Büyük Görüşme Berlin'de Başladı: 3 Milyon 300 Bin Çalışanı İlgilendiriyor, System.String[]
ALMANYA'da Birleşik Hizmet Sendikası ver.di ile işveren temsilcileri Berlin'de masaya oturdu. Taraflar kamuda çalışan yaklaşık 2 milyon 300 bini memur olmak üzere üç milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmeleri ele alacak. Sendika en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret zammı isterken, işveren kesimi bu talebi yüksek buluyor.

BAKIM ÇALIŞANLARINA EN 300 EURO

Sendika temsilcileri bakım alanında çalışanlar için talep edilen en düşük ücret artışını 300 euro olarak açıkladı. Sağlık alanı dışında adalet, polis ve kamunun idari alanlarında çalışanların da ücret artışı, toplu görüşmelerde masaya yatırılıyor. Ver.di sendikasının yanı sıra toplu sözleşme görüşmelerine Polis Sendikası, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ve Alman Memurlar Birliği (DBB) temsilcileri de masada yerini alıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 

Memur, Sendika, Berlin, Güncel
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