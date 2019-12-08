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'Büyük Gözaltı' oyunu 10 Aralık'ta sahnede

6 saat önce

Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldığı 'Büyük Gözaltı' (1984) oyunu, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

'Büyük Gözaltı' oyunu 10 Aralık'ta sahnede, System.String[]

Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldığı 'Büyük Gözaltı' (1984) oyunu, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

İngiliz yazar George Orwell'in kült romanı 1984'ten Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A. Miles'ın uyarladığı oyunda, Rutkay Aziz ve Taner Barlas'a sahnede Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir eşlik ediyor.

George Orwell'in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturan 'Büyük Gözaltı' (1984), romanda sergilenen ve adeta bir 'büyük gözaltı' olan toplum düzenini sahneye taşıyor. Büyük Gözaltı (1984) oyunu10 Aralık Salı saat 20: 30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneleniyor.


Donald Trump, Taner Barlas, 1984, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
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