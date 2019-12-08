Son Dakika Haberleri: "Büyük Gözaltı" oyunu 10 Aralık'ta sahnede
Son Dakika Güncel 'Büyük Gözaltı' oyunu 10 Aralık'ta sahnede - Son Dakika

"Büyük Gözaltı" oyunu 10 Aralık'ta sahnede

6 saat önce

Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun rol aldığı "Büyük Gözaltı" (1984) oyunu, 10 Aralık Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun rol aldığı "Büyük Gözaltı" (1984) oyunu, 10 Aralık Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

İngiliz yazar George Orwell'in romanı 1984'ten, Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A. Miles'ın uyarladığı oyunda, sahnede Rutkay Aziz ve Taner Barlas'a, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir eşlik ediyor.

George Orwell'in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturan "Büyük Gözaltı" (1984), romanda sergilenen ve adeta bir "büyük gözaltı" olan toplum düzenini sahneye taşıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz'in yaptığı oyunun müzikleri Cahit Berkay'a ait. Andaç Sayın'ın reji asistanı olduğu oyunda ışık tasarımını Mahmut Özdemir yaptı.

Taner Barlas, Aralık, 1984, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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