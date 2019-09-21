Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin 3 senedir play-off oynamadığını, bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirterek, "Biz play-off'u amaç olarak değil araç olarak görüyoruz. O aracı da gerçekleştirip yolda büyük hedefleri düşüneceğiz." dedi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, sezon öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Milli takımdaki görevinin ardından hafta başında takımın çalışmalarına katıldığını kaydeden Sarıca, takımın çok istekli ve arzulu olduğunu, çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Enerjisiz bir takımla olma ihtimalim yok." diyen Sarıca, bu enerjiyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

"Sezona iyi başlamak istiyoruz"

Sarıca, yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu zamanı kısaltmaya çalışacağız. Yolun ilerleyen kısmında çok daha büyüyen bir takım olacağımıza eminim. Yolda vites arttıracağımıza hiç şüphem yok. Sezona mümkün olduğunca iyi, sağlam bir şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

Her zaman bir hedeflerinin olduğunu, bazen bir kısmını açıkladıklarını bazen de yolda bu hedefleri büyüttüklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Görev yaptığım ilk 4 senelik periyoda baktığımızda da sezon başında çok yeni bir takım vardı. Kendini hep geliştirdi, hep büyüttü ve 4. sezonda Euroleague'e çıkan bir takım, bir semt oldu. Bu müthiş bir başarıydı, hala hafızlarımızda. Hala tüylerim diken diken oluyor. Yine yolda büyüyebilecek, gelişime açık bir takımız. Genç oyuncularımız var, orta vadede onları yükseltmek istediğimiz ayrıca uzun soluklu kendi altyapımızdan yetiştirebileceğimiz oyuncular var. Başlangıçlar önemlidir, başlangıcı iyi yapmak, hedeflerin en başında geliyor. Yolda büyüteceğimiz hedefler olacak. Son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz play-off'u amaç olarak değil araç olarak görüyoruz. O aracı da gerçekleştirip yolda büyük hedefleri düşüneceğiz."

"Maçlar oynanmadan kadroların üzerinden konuşulmaz"

Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon çekişmenin az olduğunu, bu sene daha heyecanlı bir lig yaşanacağına inandığını belirterek, "Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko biraz daha farklılar ama sahada maçlar oynanmadan kadroların üzerinden konuşulmaz. Biz mümkün olduğunca yukarılara çıkan, yukarıdaki iki takımı zorlayan, bizim gücümüzdeki takımları geçen, geçmeye aday olan bir takım olacağız." dedi.

Gelişime çok açık bir takımlarının olduğunu kaydeden Sarıca, "Bunu yoğun çalışarak, o enerjiyi yaratarak yapacağız. Biz daha önce bunu başardık. Karşıyaka taraftarı bu işin önemini biliyor. Sahada mücadeleyi yakaladığı zaman sonuna kadar giden, hep takımla olan bir taraftarımız var. Biz bu enerjiyi, tekrar bu salonu doldurup yakalayacağız. Burayı tekrar eskisi gibi kalemiz haline getireceğiz inşallah." diye konuştu.

Sarıca, Fransa ile Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Amath M'Baye'nin hafta sonu takıma katılacağını, sakatlanan Tony Crocker'ın da tam olarak form tutmasının 2,5-3 ayı bulacağını, Crocker'ın yerine bütçeleri dahilinde bir arayışlarının olduğunu kaydetti.